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Дария Петрова

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1832

Дата смерти

28.01.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1853

Муж: Роман Варнавов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1854

Сын: Иродион Романов

Отец ребёнка: Роман Варнавов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1856

Сын: Александр Романов

Отец ребёнка: Роман Варнавов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1859

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Роман Варнавов

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1875

Дочь: Акилина Романова

Отец ребёнка: Роман Варнавов

д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.01.1887
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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