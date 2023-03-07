Дария Петрова
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти28.01.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1853
Муж: Роман Варнавов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.11.1854
Сын: Иродион Романов
Отец ребёнка: Роман Варнавов
Рождение ребёнка
24.08.1856
Сын: Александр Романов
Отец ребёнка: Роман Варнавов
Рождение ребёнка
25.07.1859
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Роман Варнавов
Рождение ребёнка
06.06.1875
Дочь: Акилина Романова
Отец ребёнка: Роман Варнавов
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.01.1887
д.Станиги Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.