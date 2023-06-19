Татьяна Евсигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Евсигнеева

Татьяна Евсигнеева

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

03.01.1838

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1838

Отец: Евстигней Кондратьев

Мать: Авдотья Феодорова

Жуково, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
19.01.1858

Муж: Адриан Иванов

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Христина Адрианова

Отец ребёнка: Адриан Иванов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1866

Дочь: Акилина Адрианова

Отец ребёнка: Адриан Иванов

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Агафия Адрианова

Отец ребёнка: Адриан Иванов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Адрианов

Отец ребёнка: Адриан Иванов

Жуково, Осташковский, Тверская область