Татьяна Евсигнеева
Место рождения
Дата рождения03.01.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1838
Отец: Евстигней Кондратьев
Мать: Авдотья Феодорова
Бракосочетание
19.01.1858
Муж: Адриан Иванов
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Христина Адрианова
Отец ребёнка: Адриан Иванов
Рождение ребёнка
09.06.1866
Дочь: Акилина Адрианова
Отец ребёнка: Адриан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Агафия Адрианова
Отец ребёнка: Адриан Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Адрианов
Отец ребёнка: Адриан Иванов