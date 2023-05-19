Адриан Иванов
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти15.10.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Иван Яковлев
Мать: Елена Матвеева
Бракосочетание
19.01.1858
Жена: Татьяна Евсигнеева
Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Христина Адрианова
Мать ребёнка: Татьяна Евсигнеева
Рождение ребёнка
09.06.1866
Дочь: Акилина Адрианова
Мать ребёнка: Татьяна Евсигнеева
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Агафия Адрианова
Мать ребёнка: Татьяна Евсигнеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Адрианов
Мать ребёнка: Татьяна Евсигнеева
Смерть
15.10.1917