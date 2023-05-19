Адриан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдриан Иванов

Адриан Иванов

Место рождения

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд

Дата рождения

1838

Дата смерти

15.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Иван Яковлев

Мать: Елена Матвеева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Бракосочетание
19.01.1858

Жена: Татьяна Евсигнеева

Ширково, Пеновский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Христина Адрианова

Мать ребёнка: Татьяна Евсигнеева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1866

Дочь: Акилина Адрианова

Мать ребёнка: Татьяна Евсигнеева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Агафия Адрианова

Мать ребёнка: Татьяна Евсигнеева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Адрианов

Мать ребёнка: Татьяна Евсигнеева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Смерть
15.10.1917
Жуково, Осташковский, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close