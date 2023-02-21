Манефа Евстихьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Отец ребёнка: Ерегин Семен Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1897
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Ерегин Семен Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Дочь: Ираида Семеновна
Отец ребёнка: Ерегин Семен Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1909
Отец ребёнка: Ерегин Семен Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1912
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ерегин Семен Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Семеновеа
Отец ребёнка: Ерегин Семен Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно