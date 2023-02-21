Манефа Евстихьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манефа Евстихьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1894

Сын: Ерегин Павел Семенович

Отец ребёнка: Ерегин Семен Павлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1897

Дочь: Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Ерегин Семен Павлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Дочь: Ираида Семеновна

Отец ребёнка: Ерегин Семен Павлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1909

Сын: Ерегин Николай Семенович

Отец ребёнка: Ерегин Семен Павлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1912

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ерегин Семен Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Семеновеа

Отец ребёнка: Ерегин Семен Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Семен Павлович

Смерть
Неизвестно
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