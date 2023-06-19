Тимошенко Павел Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Бракосочетание
11.01.1876 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.12.1876 ст.
Сын: Тимошенко Николай Павлович
Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
19.10.1878 ст.
Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Григорьевна
Смерть
Неизвестно