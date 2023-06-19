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Тимошенко Павел Фёдорович

Место рождения

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Тимошенко Фёдор Тимофеевич

Мать: Тимошенко Федора Григорьевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
11.01.1876 ст.

Жена: Тимошенко Варвара Григорьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.12.1876 ст.

Сын: Тимошенко Николай Павлович

Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Григорьевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.10.1878 ст.

Сын: Тимошенко Иван Павлович

Мать ребёнка: Тимошенко Варвара Григорьевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно