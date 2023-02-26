Елена Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1799

Дочь: Агрипина ст

Отец ребёнка: Василий Иосифов

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1806

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иосифов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Иосифов

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иосифов

Смерть
Неизвестно
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