Елена Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1799
Дочь: Агрипина ст
Отец ребёнка: Василий Иосифов
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1806
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иосифов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иосифов
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иосифов
Смерть
Неизвестно