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Никита Герасимов

Место рождения

Старо-Раево, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1853

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Герасим Тимофеев

Мать: Евфросинья Матвеева

Старо-Раево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иустиния Андреева

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Иустиния Андреева

Старо-Раево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.01.1876

Сын: Иоанн Никитин

Мать ребёнка: Иустиния Андреева

Старо-Раево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.10.1878 ст.

Дочь: Александра Никитина

Мать ребёнка: Иустиния Андреева

Рождение ребёнка
18.10.1878 ст.

Дочь: Евлампия (Олимпиада) Никитина

Мать ребёнка: Иустиния Андреева

Рождение ребёнка
20.04.1880 ст.

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Иустиния Андреева

Рождение ребёнка
1884

Сын: Алексей Никитин

Мать ребёнка: Иустиния Андреева

Старо-Раево, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Праскева Никитина

Мать ребёнка: Иустиния Андреева

Старо-Раево, Угличский муниципальный район, Ярославская область

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