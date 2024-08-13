Никита Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Герасим Тимофеев
Мать: Евфросинья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иустиния Андреева
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Иустиния Андреева
Рождение ребёнка
10.01.1876
Сын: Иоанн Никитин
Мать ребёнка: Иустиния Андреева
Рождение ребёнка
18.10.1878 ст.
Дочь: Александра Никитина
Мать ребёнка: Иустиния Андреева
Рождение ребёнка
18.10.1878 ст.
Дочь: Евлампия (Олимпиада) Никитина
Мать ребёнка: Иустиния Андреева
Рождение ребёнка
20.04.1880 ст.
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Иустиния Андреева
Рождение ребёнка
1884
Сын: Алексей Никитин
Мать ребёнка: Иустиния Андреева
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Праскева Никитина
Мать ребёнка: Иустиния Андреева