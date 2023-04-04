Игнатов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?? Валентина

Мать ребёнка: Игнатова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатов владимир

Мать ребёнка: Игнатова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатов сергей

Мать ребёнка: Игнатова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: татьяна

Мать ребёнка: Игнатова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатов николай

Мать ребёнка: Игнатова Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно
Беломорк