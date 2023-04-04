Игнатов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?? Валентина
Мать ребёнка: Игнатова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатов владимир
Мать ребёнка: Игнатова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатов сергей
Мать ребёнка: Игнатова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: татьяна
Мать ребёнка: Игнатова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатов николай
Мать ребёнка: Игнатова Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно
Беломорк