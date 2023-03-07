Савва
Место рождения
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Захар Савинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Артемий Савинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1811
Сын: Валав Фёдор Савинов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно