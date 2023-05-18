Пех Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пех Илья Иванович
Мать: Анна Теодоровна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Пех Иван Михайлович
Мать ребёнка: Катерина Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Катерина Михайловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Розалия Михайловна
Мать ребёнка: Катерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Михайловна
Смерть
До 1919