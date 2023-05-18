Пех Михаил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пех Михаил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пех Илья Иванович

Мать: Анна Теодоровна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Пех Иван Михайлович

Мать ребёнка: Катерина Михайловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Катерина Михайловна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Розалия Михайловна

Мать ребёнка: Катерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Михайловна

Смерть
До 1919