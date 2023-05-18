(Квятковская) Катерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Квятковская) Катерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Пех Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пех Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пех Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Розалия Михайловна

Отец ребёнка: Пех Михаил Ильич

Бракосочетание
12.05.1919

Муж: Пех Григорий Ильич

Раздельное, Львівська область
дом 96/15, второй брак у обоих
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пех Михаил Ильич

Смерть
Неизвестно