(Квятковская) Катерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Пех Иван Михайлович
Отец ребёнка: Пех Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пех Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Розалия Михайловна
Отец ребёнка: Пех Михаил Ильич
Бракосочетание
12.05.1919
Муж: Пех Григорий Ильич
Раздельное, Львівська область
дом 96/15, второй брак у обоих
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пех Михаил Ильич
Смерть
Неизвестно