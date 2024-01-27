Shubin (Novikoff) Ann Anushka — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиShubin (Novikoff) Ann Anushka

Shubin (Novikoff) Ann Anushka

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

?.06.1966

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

Около 1839 г.р.

Дети

1898 г.р.
1910 г.р.
1921 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Новиков Novikoff Филипп Phillip Степанович

Мать: Novikoff Sophia

Рождение ребёнка
20.09.1898

Дочь: Hanya

Отец ребёнка: Shubin Mosei

in Russia
Рождение ребёнка
1910

Сын: Shubin Mike

Отец ребёнка: Shubin Mosei

Россия
Рождение ребёнка
16.08.1921

Дочь: Mohoff Vera

Отец ребёнка: Shubin Mosei

| GEDCOM Import
Смерть
?.06.1966
Los Angeles, California
| GEDCOM Import
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close