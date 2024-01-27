Shubin (Novikoff) Ann Anushka
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти?.06.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Рождение ребёнка
20.09.1898
Дочь: Hanya
Отец ребёнка: Shubin Mosei
in Russia
Рождение ребёнка
1910
Сын: Shubin Mike
Отец ребёнка: Shubin Mosei
Россия
Рождение ребёнка
16.08.1921
Дочь: Mohoff Vera
Отец ребёнка: Shubin Mosei
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Смерть
?.06.1966
Los Angeles, California
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