Дегтярева (Тимченко) Ефросиния Иоановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева (Тимченко) Ефросиния Иоановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1867

Дочь: Харитина Матвеевна

Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
12.04.1872

Сын: Дегтяренко Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
05.09.1880

Дочь: Елизавета Матвеевна

Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
10.02.1883

Сын: Дегтярев Прохор Матвеевич

Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
10.02.1883

Сын: Дегтярев Харлай Матвеевич

Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
23.06.1885

Дочь: Агрипина Матвеевна

Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
07.11.1887

Дочь: Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтярев Филимон Матвеевич

Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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