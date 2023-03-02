Дегтярева (Тимченко) Ефросиния Иоановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1867
Дочь: Харитина Матвеевна
Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
12.04.1872
Сын: Дегтяренко Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
05.09.1880
Дочь: Елизавета Матвеевна
Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
10.02.1883
Сын: Дегтярев Прохор Матвеевич
Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
10.02.1883
Сын: Дегтярев Харлай Матвеевич
Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
23.06.1885
Дочь: Агрипина Матвеевна
Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1887
Дочь: Матрона Матвеевна
Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дегтярев Филимон Матвеевич
Отец ребёнка: Дегтярев Матвей Петрович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно