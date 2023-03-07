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Андреев Петр Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.06.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1870

Отец: Андреев Иван Андреевич

Мать: Андреева Мария Николаевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.10.1889

Жена: Андреева Ефросинья Егорова

Рождение ребёнка
21.06.1890

Сын: Андреев Иван Петрович

Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1891

Сын: Андреев Трофим Петрович

Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1893

Сын: Андреев Семен Петрович

Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1896

Сын: Андреев Григорий Петрович

Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1898

Сын: Андреев Вов Семен Петрович

Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1900

Дочь: Акилина Петровна

Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.02.1904

Сын: Андреев Федор Петрович

Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1906

Сын: Андреев Вов Никита Петрович

Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1909

Дочь: Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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