Андреев Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения21.06.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1870
Отец: Андреев Иван Андреевич
Бракосочетание
23.10.1889
Рождение ребёнка
21.06.1890
Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова
Рождение ребёнка
13.09.1891
Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова
Рождение ребёнка
17.07.1893
Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова
Рождение ребёнка
18.01.1896
Сын: Андреев Григорий Петрович
Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова
Рождение ребёнка
26.01.1898
Сын: Андреев Вов Семен Петрович
Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова
Рождение ребёнка
09.06.1900
Дочь: Акилина Петровна
Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова
Рождение ребёнка
21.02.1904
Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова
Рождение ребёнка
30.05.1906
Сын: Андреев Вов Никита Петрович
Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова
Рождение ребёнка
15.06.1909
Дочь: Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Андреева Ефросинья Егорова
Смерть
Неизвестно