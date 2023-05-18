Андреева Ефросинья Егорова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Егоров Александр Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1889
Рождение ребёнка
21.06.1890
Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1891
Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1893
Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1896
Сын: Андреев Григорий Петрович
Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1898
Сын: Андреев Вов Семен Петрович
Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1900
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1904
Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович
Рождение ребёнка
30.05.1906
Сын: Андреев Вов Никита Петрович
Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1909
Дочь: Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Андреев Петр Иванович
Смерть
Неизвестно