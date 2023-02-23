Андреева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1851
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Андреев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.06.1856
Отец ребёнка: Андреев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Пушкина Анна Андреева
Отец ребёнка: Андреев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
21.06.1870
Отец ребёнка: Андреев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
03.03.1873
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Андреев Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно