Андреева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1851

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Андреев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1856

Сын: Андреев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Пушкина Анна Андреева

Отец ребёнка: Андреев Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1870

Сын: Андреев Петр Иванович

Отец ребёнка: Андреев Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.03.1873

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Андреев Иван Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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