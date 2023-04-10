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Трубицын Антон Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Трубицын Матвей Васильев

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно