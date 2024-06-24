Пшонкина (Чаброва) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшонкина (Чаброва) Анна Сергеевна

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Место рождения

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Чабров Сергей Федорович

Мать: Чаброва Евгения Ивановна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшонкина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Пшонкин Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшонкина Анфиса Александровна

Отец ребёнка: Пшонкин Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшонкин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Пшонкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Пшонкин Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1899

Сын: Пшонкин Павел Александрович

Отец ребёнка: Пшонкин Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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