Пшонкина (Чаброва) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Чабров Сергей Федорович
Мать: Чаброва Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшонкина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Пшонкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшонкина Анфиса Александровна
Отец ребёнка: Пшонкин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Пшонкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Пшонкин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Пшонкин Павел Александрович
Отец ребёнка: Пшонкин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно