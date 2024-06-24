Пшонкин Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшонкина Лидия Александровна
Мать ребёнка: Пшонкина (Чаброва) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшонкина Анфиса Александровна
Мать ребёнка: Пшонкина (Чаброва) Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Пшонкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Пшонкина (Чаброва) Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Пшонкин Павел Александрович
Мать ребёнка: Пшонкина (Чаброва) Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно