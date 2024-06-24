Пшонкин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшонкин Александр Иванович

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Место рождения

Новая, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшонкина Лидия Александровна

Мать ребёнка: Пшонкина (Чаброва) Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшонкина Анфиса Александровна

Мать ребёнка: Пшонкина (Чаброва) Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пшонкина (Чаброва) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Пшонкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Пшонкина (Чаброва) Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1899

Сын: Пшонкин Павел Александрович

Мать ребёнка: Пшонкина (Чаброва) Анна Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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