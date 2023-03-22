Чупин Захар Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1755 по 1760
Дата смерти13.11.1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1755 по 1760
Отец: Чупин Федор Андреев
Мать: Чупина Матрена Трифанова
Бракосочетание
09.02.1783 ст.
Жена: Чупина Авдотья Петрова
Кособоково, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
263-1-25 (ГАТО, г. Томск). Лист 73 об. д. Усть-Емышевской (Усть-Камышевской?) крестьянин Захар Федоров Чупин понял за себя Усть-Чарышской Пристани у крестьянина Чюпина дочь его девицу Евдокию первым ... Показать все
Рождение ребёнка
С 1784 по 1786 ст.
Мать ребёнка: Чупина Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Чупин Никита Захаров
Мать ребёнка: Чупина Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
19.03.1788 ст.
Мать ребёнка: Чупина Авдотья Петрова
263-1-34 (ГАТО, г. Томск). Страница в книге 53. 19.03.1788 года у крестьянина д. Усть-Жаравлихи Захара Чупина родился сын Прокопей. Воспреемник дьякон
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Чупина Анна Захарова
Мать ребёнка: Чупина Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Чупина Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Чупин Ерофей Захаров
Мать ребёнка: Чупина Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
05.06.1800 ст.
Мать ребёнка: Чупина Авдотья Петрова
170-10-190а (ГАТО, г. Томск). Лист 93 оборот . У крестьянина д. Усть-Жеравлихинской Захара Чупина родился сын Михайло 05.06.1800г. (крещен 25.06.1800). Воспреемник деревни Панюшевой крестьянин Митроф... Показать все
Смерть
13.11.1834 ст.
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-69 (ГАТО, г. Томск). Лист 141 на ФС (лист 834 оборот в книге). Умер д. Осколково Захар Федоров Чупин в возрасте 79 лет от старости 13.11.1834г. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7... Показать все