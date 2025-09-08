Толмачева (Нуритдинова-Шумилина) Яна Романовна
женский, родилась 24.06.1981, Челябинск, Челябинский, Челябинская область
ОтецНуритдинов Рамиль Мухамедьянович03.12.1956 г.р.
МатьШумилина Светлана Викторовна19.04.1957 г.р.
Супруги
Толмачев Виктор Александрович01.04.1984 г.р.
Дети
Толмачева Анастасия Викторовна21.11.2008 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1981
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.2008
Дочь: Толмачева Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Толмачев Виктор Александрович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область