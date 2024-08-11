(Плотникова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1912
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алиев Гусейн Алиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алиев Гусейн Алиевич
Смерть
Неизвестно