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(Плотникова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1912

Отец: Плотников Николай Васильевич

Мать: Плотникова (Елтышева) Дарья Маркеловна

Развод
Неизвестно

Муж: Плотников Артемий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алиев Гусейн Алиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Артемий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алиев Гусейн Алиевич

Смерть
Неизвестно

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