Ижока Дионисий Антонович Около 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ижока Дионисий Антонович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Жена: Ижока (Казила) Фёкла Владимировна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: села Очкино крестьяне Михаил Трофимов Снытко и Василий Емельянов Жидков. По невесте: села Очкино крестьяне Сергей Евсеевич Глоба и Иван Фёдоров Шишов.
Смерть
Неизвестно

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