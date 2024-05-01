Ижока Дионисий Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
Поручители по жениху: села Очкино крестьяне Михаил Трофимов Снытко и Василий Емельянов Жидков. По невесте: села Очкино крестьяне Сергей Евсеевич Глоба и Иван Фёдоров Шишов.
Смерть
Неизвестно