Ижока (Казила) Фёкла Владимировна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
Поручители по жениху: села Очкино крестьяне Михаил Трофимов Снытко и Василий Емельянов Жидков. По невесте: села Очкино крестьяне Сергей Евсеевич Глоба и Иван Фёдоров Шишов.
Смерть
Неизвестно