Ижока (Казила) Фёкла Владимировна Около 1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ижока (Казила) Фёкла Владимировна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: Казила Владимир Филиппович

Мать: Казила (Ходощенко) Феврония Никифоровна

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Муж: Ижока Дионисий Антонович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: села Очкино крестьяне Михаил Трофимов Снытко и Василий Емельянов Жидков. По невесте: села Очкино крестьяне Сергей Евсеевич Глоба и Иван Фёдоров Шишов.
Смерть
Неизвестно

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