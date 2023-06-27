Полосухина (Абдульманова) Мария (Бадримала) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1919
Дата смерти16.10.1987
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1919
Отец: Абдульманов Миндибай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1940
Сын: Полосухин Михаил Иннокентьевич
Отец ребёнка: Полосухин Иннокентий
РСФСР, Якутская АССР, Олёкминский район, село Усть-Чора
Рождение ребёнка
?.05.1941
Дочь: Янкевич Раиса Иннокентьевна
Отец ребёнка: Полосухин Иннокентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полосухин Иннокентий
Смерть
16.10.1987