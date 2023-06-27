Полосухина (Абдульманова) Мария (Бадримала) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолосухина (Абдульманова) Мария (Бадримала) Михайловна

Полосухина (Абдульманова) Мария (Бадримала) Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1919

Дата смерти

16.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1919

Отец: Абдульманов Миндибай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1940

Сын: Полосухин Михаил Иннокентьевич

Отец ребёнка: Полосухин Иннокентий

РСФСР, Якутская АССР, Олёкминский район, село Усть-Чора
Рождение ребёнка
?.05.1941

Дочь: Янкевич Раиса Иннокентьевна

Отец ребёнка: Полосухин Иннокентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полосухин Иннокентий

Смерть
16.10.1987