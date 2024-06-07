Кощеева (Банникова) Агафия Елфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Кощеева Доминика Гавриловна
Отец ребёнка: Кощеев Гаврило Михайлович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Кощеева Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Кощеев Гаврило Михайлович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Кощеева Феврония Гавриловна
Отец ребёнка: Кощеев Гаврило Михайлович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Кощеев Гаврило Михайлович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Кощеева Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Кощеев Гаврило Михайлович
Смерть
Неизвестно