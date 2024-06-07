Кощеев Гаврило Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеев Гаврило Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кощеев Трофим Фалелеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева (Банникова) Агафия Елфимовна

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Кощеева Доминика Гавриловна

Мать ребёнка: Кощеева (Банникова) Агафия Елфимовна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Кощеева Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Кощеева (Банникова) Агафия Елфимовна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Кощеева Феврония Гавриловна

Мать ребёнка: Кощеева (Банникова) Агафия Елфимовна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Кощеев Федот Гаврилович

Мать ребёнка: Кощеева (Банникова) Агафия Елфимовна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Кощеева Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Кощеева (Банникова) Агафия Елфимовна

Смерть
Неизвестно

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