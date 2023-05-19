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Колбунов Иоанн Степанов

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

09.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1918

Отец: Колбунов (ковбунов) Степан Прохоров

Мать: Колбунова Пелагея Стефанова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
10.11.1918
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно