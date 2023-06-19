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Евдокия Михайловна

Место рождения

Лосно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

02.02.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1859 ст.

Отец: Михаил

Мать: не указана

Лосно, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Из метрической записи о браке: Невеста род. 1859 года февраля 2 - 9 № 4
Бракосочетание
16.05.1876 ст.

Муж: Алексей Дмитриевич

Заволочье, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Поручители: по жениху Копылковской волости деревни Рябова крестьяне Михаил Кириллов и Михаил Федосеев; по невесте той волости и той деревни крестьяне Иван Михайлов и Ероним Петров. Записи по желанию: ... Показать все
Рождение ребёнка
24.04.1877 ст.

Сын: Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1878 ст.

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
30.10.1879 ст.

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1881 ст.

Сын: Дубняков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1882 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1885 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1889 ст.

Сын: Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1890 ст.

Дочь: Пикина Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.

Сын: Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1896 ст.

Сын: Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1899 ст.

Сын: Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубняков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно