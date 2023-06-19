Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.02.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
02.02.1859 ст.
Отец: Михаил
Мать: не указана
Из метрической записи о браке: Невеста род. 1859 года февраля 2 - 9 № 4
Бракосочетание
16.05.1876 ст.
Муж: Алексей Дмитриевич
Заволочье, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Поручители: по жениху Копылковской волости деревни Рябова крестьяне Михаил Кириллов и Михаил Федосеев; по невесте той волости и той деревни крестьяне Иван Михайлов и Ероним Петров. Записи по желанию: ... Показать все
Рождение ребёнка
24.04.1877 ст.
Сын: Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.05.1878 ст.
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.10.1879 ст.
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.09.1881 ст.
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.12.1882 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.03.1885 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.04.1889 ст.
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.12.1890 ст.
Дочь: Пикина Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.
Сын: Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.05.1896 ст.
Сын: Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.05.1899 ст.
Сын: Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дубняков Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно