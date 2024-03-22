Дубняков Георгий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1896 ст.
Дата смерти02.11.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1896 ст.
Военная служба
До 02.11.1915 ст.
Рядовой 172-го пехотного запасного батальона ЦГИА СПб 19_127_3202_57
Смерть
02.11.1915 ст.
18 лет, от брюшного тифа, похоронен на Красносельском кладбище. ЦГИА СПб 19_127_3202_57
Похороны
05.11.1915 ст.
ЦГИА СПб 19_127_3202_57