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Дубняков Георгий Алексеевич

Место рождения

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

29.05.1896 ст.

Дата смерти

02.11.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1852 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1896 ст.

Отец: Дубняков Алексей Дмитриевич

Мать: Дубнякова Евдокия Михайловна

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Военная служба
До 02.11.1915 ст.
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рядовой 172-го пехотного запасного батальона ЦГИА СПб 19_127_3202_57
Смерть
02.11.1915 ст.
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
18 лет, от брюшного тифа, похоронен на Красносельском кладбище. ЦГИА СПб 19_127_3202_57
Похороны
05.11.1915 ст.
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб 19_127_3202_57

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