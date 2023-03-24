Ведерникова (Перцева) Раиса
Место рожденияДеревня Стрелка
Дата рождения27.01.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1966
Отец: Перцев Михаил
Мать: Таисия
Деревня Стрелка
Рождение ребёнка
17.03.1986
Дочь: Степанова Марина
Отец ребёнка: Ведерников Евгений
Рождение ребёнка
28.02.1988
Сын: Ведерников Сергей
Отец ребёнка: Ведерников Евгений
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область