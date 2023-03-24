Ведерникова (Перцева) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (Перцева) Раиса

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Место рождения

Деревня Стрелка

Дата рождения

27.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1966

Отец: Перцев Михаил

Мать: Таисия

Деревня Стрелка
Рождение ребёнка
17.03.1986

Дочь: Степанова Марина

Отец ребёнка: Ведерников Евгений

Рождение ребёнка
28.02.1988

Сын: Ведерников Сергей

Отец ребёнка: Ведерников Евгений

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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