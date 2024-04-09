Потылицын Илья Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Потылицын Михаил Осипов
Мать: Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Гаврилова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Потылицын) Пелагея 2 Ильина
Мать ребёнка: Дарья Гаврилова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Потылицын) Анна Ильина
Мать ребёнка: Дарья Гаврилова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Потылицына) Пелагея Ильина
Мать ребёнка: Дарья Гаврилова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Потылицына) Харитина Ильина
Мать ребёнка: Дарья Гаврилова
Смерть
Неизвестно