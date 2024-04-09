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Потылицын Илья Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Потылицын Михаил Осипов

Мать: Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Гаврилова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Потылицын) Пелагея 2 Ильина

Мать ребёнка: Дарья Гаврилова

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Потылицын) Анна Ильина

Мать ребёнка: Дарья Гаврилова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Потылицына) Пелагея Ильина

Мать ребёнка: Дарья Гаврилова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Потылицына) Харитина Ильина

Мать ребёнка: Дарья Гаврилова

Смерть
Неизвестно

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