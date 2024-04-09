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Дарья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Илья Михайлов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Потылицын) Пелагея 2 Ильина

Отец ребёнка: Потылицын Илья Михайлов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Потылицын) Анна Ильина

Отец ребёнка: Потылицын Илья Михайлов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Потылицына) Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Потылицын Илья Михайлов

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Потылицына) Харитина Ильина

Отец ребёнка: Потылицын Илья Михайлов

Смерть
Неизвестно

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