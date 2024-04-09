Дарья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Потылицын) Пелагея 2 Ильина
Отец ребёнка: Потылицын Илья Михайлов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Потылицын) Анна Ильина
Отец ребёнка: Потылицын Илья Михайлов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Потылицына) Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Потылицын Илья Михайлов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Потылицына) Харитина Ильина
Отец ребёнка: Потылицын Илья Михайлов
Смерть
Неизвестно