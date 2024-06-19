Ситникова (Епишева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Епишева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Епишев Иван

Мать: Епишева Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Степан Павлович

Отец ребёнка: Ситников Павел Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Павел Евгеньевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.2017

Дочь: Ситникова Софья Павловна

Отец ребёнка: Ситников Павел Евгеньевич

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