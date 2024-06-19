Ситникова (Епишева) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Епишев Иван
Мать: Епишева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ситников Павел Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.2017
Дочь: Ситникова Софья Павловна
Отец ребёнка: Ситников Павел Евгеньевич