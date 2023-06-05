Поворина Ефимия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поворина Ефимия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1824

Сын: Поворин Иван Елизарович

Отец ребёнка: Поворин Елизар Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Поворин Иван Елизарович

Отец ребёнка: Поворин Елизар Илларионович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Поворина Анна Елизаровна

Отец ребёнка: Поворин Елизар Илларионович

Рождение ребёнка
Около ?.04.1835

Сын: Поворин Гавриил Елизарович

Отец ребёнка: Поворин Елизар Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поворин Елизар Илларионович

Смерть
Неизвестно