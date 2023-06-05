Поворина Ефимия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1824
Отец ребёнка: Поворин Елизар Илларионович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Поворин Елизар Илларионович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Поворина Анна Елизаровна
Отец ребёнка: Поворин Елизар Илларионович
Рождение ребёнка
Около ?.04.1835
Сын: Поворин Гавриил Елизарович
Отец ребёнка: Поворин Елизар Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно