Головнева Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Головнев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Головнев Иван Антипович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Загарская Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Головнев Иван Антипович
Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно