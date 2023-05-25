Головнева Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головнева Елизавета Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Головнев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Головнев Иван Антипович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Загарская Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Головнев Иван Антипович

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно