Головнев Иван Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головнев Иван Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Головнев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Головнева Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Загарская Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Головнева Елизавета Павловна

Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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