Головнев Иван Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Головнев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Головнева Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Загарская Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Головнева Елизавета Павловна
Повалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно