Мельникова (Гагарина) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Гагарина) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.?

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.?

Отец: Гагарин Василий Алексеевич

Мать: Гагарина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Платон Владимирович

Отец ребёнка: Мельников Владимир

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Полина Владимировна

Отец ребёнка: Мельников Владимир

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Владимир

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