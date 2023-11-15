Мельникова (Гагарина) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.?
Отец: Гагарин Василий Алексеевич
Мать: Гагарина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Платон Владимирович
Отец ребёнка: Мельников Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Полина Владимировна
Отец ребёнка: Мельников Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Владимир