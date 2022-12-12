Кухаренко Тимофей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1960
Дочь: Кондратьева Раиса Тимофеевна
Мать ребёнка: Кухаренко Елена Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухаренко Ираида Тимофеевна
Мать ребёнка: Кухаренко Елена Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухаренко Валерий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кухаренко Елена Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно