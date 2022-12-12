Кухаренко Тимофей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухаренко Тимофей Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1960

Дочь: Кондратьева Раиса Тимофеевна

Мать ребёнка: Кухаренко Елена Станиславовна

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухаренко Ираида Тимофеевна

Мать ребёнка: Кухаренко Елена Станиславовна

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухаренко Валерий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кухаренко Елена Станиславовна

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухаренко Елена Станиславовна

Смерть
Неизвестно
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