Зайцев Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1983
Отец: Зайцев Виктор
Рождение ребёнка
06.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Зита
Рождение ребёнка
17.08.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Зита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Зита