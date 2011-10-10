Зайцев Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Игорь Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1983

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1983

Отец: Зайцев Виктор

Мать: Зайцева (петричук) Татьяна Всеволодна

Рождение ребёнка
06.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Зита

Рождение ребёнка
17.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Зита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Зита

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