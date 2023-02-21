Зайцева (Устраханова) Зита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Устраханова) Зита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Игорь Викторович

Рождение ребёнка
17.08.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Игорь Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Игорь Викторович

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