Забелина (Болобанова) Синклитикия Сысоева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелина (Болобанова) Синклитикия Сысоева

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Место рождения

займище над Раменьем, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

займище над Раменьем, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Забелин Егор Меркуриев

Отец ребёнка: Забелин Меркурий Родионов

поч. Ходыревской (Бородинцы), Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забелин Меркурий Родионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Ходыревской (Бородинцы), Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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