Забелин Меркурий Родионов
Место рождениядер. Родигиных (Борисовская), Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1743
Отец: Забелин Родион Лукин
дер. Родигиных (Борисовская), Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Забелина Синклитикия Сысоева
поч. Ходыревской (Бородинцы), Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ходыревской (Бородинцы), Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762