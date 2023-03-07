Карасева Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева Анна Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Матрена Иванова

Отец ребёнка: Карасев Иван Дмитриев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Карасев Иван Дмитриев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Карасев Родион Иванов

Отец ребёнка: Карасев Иван Дмитриев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Карасев Иван Дмитриев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Карасев Иван Дмитриев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Карасев Иван Дмитриев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасев Иван Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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