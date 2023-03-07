Карасева Анна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Матрена Иванова
Отец ребёнка: Карасев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Карасев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Карасев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Карасев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Карасев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Карасев Иван Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850