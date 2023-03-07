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Карасев Иван Дмитриев

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Карасев Дмитрий Киреев

Мать: Карасева Ирина (Арина) Петрова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Карасева Анна Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Карасева Анна Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Карасев Родион Иванов

Мать ребёнка: Карасева Анна Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Карасева Анна Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Карасева Анна Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Карасева Анна Ефимова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карасева Анна Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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