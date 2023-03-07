Карасев Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Карасева Анна Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Карасева Анна Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Карасева Анна Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Карасева Анна Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Карасева Анна Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Карасева Анна Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карасева Анна Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850