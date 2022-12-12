Беляевсков Пётр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляевсков Пётр Яковлевич

Беляевсков Пётр Яковлевич

avatar

Место рождения

Басакин, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

31.03.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Басакин, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
08.11.1970

Дочь: Беляевскова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Беляевскова Екатерина Павловна

Басакин, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
16.07.1985

Дочь: Семененко Вера Петровна

Мать ребёнка: Беляевскова Екатерина Павловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляевскова Екатерина Павловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close