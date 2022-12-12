Беляевсков Пётр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения31.03.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1970
Дочь: Беляевскова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Беляевскова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
16.07.1985
Дочь: Семененко Вера Петровна
Мать ребёнка: Беляевскова Екатерина Павловна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно