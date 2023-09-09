Задвернюк Стефанида Мартиниановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задвернюк Стефанида Мартиниановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задвернюк Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
24.04.1884 ст.

Дочь: Задвернюк Елизавета Евтихьевна

Отец ребёнка: Задвернюк Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
26.04.1886 ст.

Сын: Задвернюк Василий Евтихьевич

Отец ребёнка: Задвернюк Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
04.12.1887 ст.

Дочь: Задвернюк Варвара Евтихьевна

Отец ребёнка: Задвернюк Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
25.11.1893 ст.

Сын: Задвернюк Климентий Евтихьевич

Отец ребёнка: Задвернюк Евтихий Федорович

Рождение ребёнка
14.08.1896 ст.

Дочь: Задвернюк Мария Евтихьевна

Отец ребёнка: Задвернюк Евтихий Федорович

Смерть
Неизвестно

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