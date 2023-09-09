Задвернюк Стефанида Мартиниановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1884 ст.
Дочь: Задвернюк Елизавета Евтихьевна
Отец ребёнка: Задвернюк Евтихий Федорович
Рождение ребёнка
26.04.1886 ст.
Сын: Задвернюк Василий Евтихьевич
Отец ребёнка: Задвернюк Евтихий Федорович
Рождение ребёнка
04.12.1887 ст.
Дочь: Задвернюк Варвара Евтихьевна
Отец ребёнка: Задвернюк Евтихий Федорович
Рождение ребёнка
25.11.1893 ст.
Сын: Задвернюк Климентий Евтихьевич
Отец ребёнка: Задвернюк Евтихий Федорович
Рождение ребёнка
14.08.1896 ст.
Дочь: Задвернюк Мария Евтихьевна
Отец ребёнка: Задвернюк Евтихий Федорович
Смерть
Неизвестно