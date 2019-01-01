Колот Олег Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот Олег Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колот Павел Филиппович

Мать: Колот Павлина Фаддеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
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