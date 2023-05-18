Труфанова (Борисова) Агафья Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанова (Борисова) Агафья Леонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

17.12.1864

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1843

Муж: Труфанов Дементий Петрович

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.01.1844

Сын: Труфанов Спиридон Дементьевич

Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ловчикова Анна Дементьевна

Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович

Рождение ребёнка
01.08.1847

Дочь: Лычагина Соломония Дементиевна

Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович

Никольское, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.01.1853

Сын: Труфанов Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович

Рождение ребёнка
До 1853

Дочь: Обухова Акулина Дементиевна

Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович

Рождение ребёнка
12.04.1854

Дочь: Мария Дементьевна

Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.07.1856

Сын: Труфанов Роман Дементьевич

Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.07.1858

Дочь: Мария Дементьевна

Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.02.1861

Сын: Труфанов Прокофий Дементьевич

Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
17.12.1864
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область