Труфанова (Борисова) Агафья Леонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти17.12.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1843
Рождение ребёнка
02.01.1844
Сын: Труфанов Спиридон Дементьевич
Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ловчикова Анна Дементьевна
Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1847
Дочь: Лычагина Соломония Дементиевна
Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович
Рождение ребёнка
27.01.1853
Сын: Труфанов Иван Дементьевич
Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович
Рождение ребёнка
До 1853
Дочь: Обухова Акулина Дементиевна
Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович
Рождение ребёнка
12.04.1854
Дочь: Мария Дементьевна
Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович
Рождение ребёнка
19.07.1856
Сын: Труфанов Роман Дементьевич
Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович
Рождение ребёнка
18.07.1858
Дочь: Мария Дементьевна
Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1861
Сын: Труфанов Прокофий Дементьевич
Отец ребёнка: Труфанов Дементий Петрович
Смерть
17.12.1864