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Михайлищев Василий Леонтиев

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

20.12.1833

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Михайлищев Леонтий Григорьев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Михайлищев Димитрий Васильев

Мать ребёнка: Михайлищева Степанида Сидорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.02.1805

Жена: Михайлищева Агафия Андреева (Васильева)

Рождение ребёнка
22.03.1808

Дочь: Евфимия Васильева

Мать ребёнка: Михайлищева Агафия Андреева (Васильева)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1811

Дочь: Агафья Васильева

Мать ребёнка: Михайлищева Агафия Андреева (Васильева)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1811

Сын: Михайлищев Вукол Васильев

Мать ребёнка: Михайлищева Агафия Андреева (Васильева)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1815

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Михайлищева Агафия Андреева (Васильева)

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлищева Степанида Сидорова

Смерть
20.12.1833
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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