Михайлищев Василий Леонтиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти20.12.1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1774
Отец: Михайлищев Леонтий Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Михайлищев Димитрий Васильев
Мать ребёнка: Михайлищева Степанида Сидорова
Бракосочетание
05.02.1805
Рождение ребёнка
22.03.1808
Дочь: Евфимия Васильева
Мать ребёнка: Михайлищева Агафия Андреева (Васильева)
Рождение ребёнка
05.02.1811
Дочь: Агафья Васильева
Мать ребёнка: Михайлищева Агафия Андреева (Васильева)
Рождение ребёнка
05.02.1811
Сын: Михайлищев Вукол Васильев
Мать ребёнка: Михайлищева Агафия Андреева (Васильева)
Рождение ребёнка
01.07.1815
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Михайлищева Агафия Андреева (Васильева)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1833
Причина смерти: от чахотки